Alianza FC vs. Universidad Católica se enfrentarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 23 de abril por una fecha más de la Copa Sudamericana, desde el Estadio Armando Maestre. El partido se desarrollará el día martes desde las 8:00 p.m. (hora México, 7:00 p.m. Perú) y será transmitido vía ESPN y Star Plus en América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Alianza FC vs. Universidad Católica se enfrentan por la Copa Sudamericana (Vídeo: @Cruzados)

Alianza FC vs. Universidad Católica: posibles alineaciones

Alianza FC: P. Grazziani; E. Navarro, P. Franco, J. Figueroa, L. Saldaña; E. Meza, R. Manjarrés, S. Cárdenas; E. Batalla, M. Gil, M. Rangel.

P. Grazziani; E. Navarro, P. Franco, J. Figueroa, L. Saldaña; E. Meza, R. Manjarrés, S. Cárdenas; E. Batalla, M. Gil, M. Rangel. Universidad Católica: R. Romo; G. Anangonó, G. Vallecilla, F. Grillo, L. Loor; K. Minda, F. Martínez, L. Nieto; K. Quevedo, I. Díaz, J. Cifuente.