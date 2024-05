Always Ready vs Defensa y Justicia se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 7 de mayo en el Estadio Municipal De El Alto, por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. El duelo, que será decisivo para ambos, está programado para iniciar a las 9:00 de la tarde (hora peruana, 11:00 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los bolivianos son líderes con 7 puntos; mientras que los argentinos tienen cuatro puntos y se ubican en el tercer lugar. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Defensa y Justicia va por el golpe a suelo boliviano. (Video: Defensa y Justicia)





Always Ready vs Defensa y Justicia: posibles alineaciones

Always Ready: Baroja; Carabali, Suárez, Caicedo, Vaca, Medina; Terrazas, Cuellar, Robson; Rodríguez, Tanque.

Defensa y Justicia: Fiermarin; Tripichio, Burgos, Ramos, Cáceres; López, Soto, Alanis, Bogarin, Herrera; Godoy.

