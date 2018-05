Audax Italiano vs. Botafogo se miden este miércoles a las 7:45 p.m. (hora peruana) por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018 en el estadio Nilton Santos. Los brasileños se impusieron por 2-1 en la ida ante los 'Audinos'. El duelo será transmitido por la señal de FOX Sports, y podrás seguir el minuto a minuto por la web Depor.com



El conjunto carioca tan solo necesita empatar en Río de Janeiro, o hasta perder por 0-1 para avanzar a la segunda fase de la Copa Sudamericana, mientras que el chileno necesita una victoria a domicilio por más de un gol de diferencia.



PAÍS HORA Perú 19:45 Colombia 19:45 México 19:45 Ecuador 19:45 Argentina 21:45 Chile 21:45 España 02:45

El técnico del Botafogo, Alberto Valentim, tendrá que hacer algunas modificaciones debido a que el centrocampista Joao Pedro, recién contratado, no podrá jugar debido a que no está inscrito en la Sudamericana.



Valentim también tendrá que buscar sustituto para el lateral izquierdo Moisés, que se recupera de una lesión en el tobillo derecho, y para el atacante uruguayo Rodrigo Aguirre, el principal fichaje de este año pero que aún no está en forma.



El Audax Italiano, por su parte, desembarcó este martes en Río de Janeiro sin su principal estrella, 'el Loco' Abreu, que es un ídolo para los hinchas del Botafogo, en donde brilló hace algunos años.



El uruguayo tuvo que quedarse en Santiago debido a que será juzgado esta semana por un tribunal disciplinario por los graves incidentes que protagonizó en el partido contra Antofagasta al arrojarle una mesa a hinchas que protestaban por el mal desempeño del equipo.

La decisión del conjunto chileno de excluir a Sebastían Abreu de su delegación fue atribuida a motivos técnicos pero también a "muchos otros factores", según admitió el club.



"Sabemos que el momento no es el mejor y vamos a medirnos a un equipo de calidad, pero vamos a intentar jugar un buen partido", dijo el entrenador del Audax , Juan José Ribera, al llegar a Brasil para enfrentar a Botafogo por la Copa Sudamericana.

Audax Italiano vs. Botafogo: alineaciones probables

Botafogo: Jefferson; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Renatinho, Leo Valencia, Rodrigo Pimpão, y Brenner. Entrenador: Alberto Valentim.



Audax Italiano: Nicolás Peric; Osvaldo Bosso, Ricardo Escobar, Fabián Torres, Nicolás Crovetto; Luis Cabrera, Fernando Cornejo, Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Jorge Faúndez; e Ignacio Jeraldino. Entrenador: Juan José Ribera.