Boca vs. Nacional Potosí se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 29 de mayo en el Estadio La Bombonera, por la sexta jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro, en el que ambos equipos pelearán por avanzar a los octavos de final, está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (horario en Perú, 8:00 p.m. en Bolivia y 9:00 p.m. en Argentina) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), ESPN, STAR Plus, Comteco y Tigo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡Se juegan por el todo!

Boca vs Nacional por la fecha 6 de la Copa Sudamericana. (Vídeo: @BocaJrsOficial).





Boca Juniors vs Nacional Potosí: alineaciones

Boca Juniors : Romero, Saracchi, Lema, Rojo, Blanco, Equi Fernández, Medina, Pol Fernández, Zenón, Cavani, Janson.

: Romero, Saracchi, Lema, Rojo, Blanco, Equi Fernández, Medina, Pol Fernández, Zenón, Cavani, Janson. Nacional Potosí: Mustafá; Baldomar, Restrepo, Ortíz, Mancilla; Callejo, Galindo, Guerra, Hoyos; Álvarez y Prost.