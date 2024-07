Bragantino vs. Barcelona SC se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los play-offs de vuelta de la Copa Sudamericana 2024, desde el estadio Nabi Abi Chedid. El cotejo se llevará a cabo este miércoles 24 de julio, a partir las 7:30 p.m. (hora peruana). El compromiso de ida culminó con un empate de 1-1, en el duelo jugado en Ecuador. La disputa de los 16avos de final promete ser un duelo intenso de principio a fin. Para quienes deseen ver el partido, será transmitido en toda América Latina por DSPORTS (DIRECTV), y también estará disponible en streaming a través de DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto y lo mejor de este encuentro en la señal de Depor.

Barcelona SC entrena para enfrentar a Bragantino. (Video: Barcelona SC)