Bragantino vs. Oriente Petrolero se miden este martes 18 de abril, en el marco de la fecha 2 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nabi Abi Chedid y arrancará desde las 5:00 p.m. (hora peruana).

El Bragantino brasileño busca una nueva victoria el martes ante el Oriente Petrolero boliviano, que atraviesa una crisis, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, para aislarse como líder del Grupo C. Tras debutar en la Sudamericana con una goleada por 4-1 en su visita al Tacuary paraguayo, el conjunto paulista lidera la clasificación del grupo, con tres puntos y tres goles de saldo.

El Estudiantes argentino lo escolta, con igual número de puntos pero menor saldo de goles (+1), mientras que Oriente Petrolero y Tacuary comparten el último lugar de la clasificación sin puntos.

El equipo dirigido por el técnico Pedro Caixinha sabe que, además de ganar, tendrá que hacerlo con amplia ventaja si pretende permanecer en la punta, ya que también el martes el Estudiantes recibirá en casa al Tacuary en el otro partido de la jornada, en el que los argentinos intentarán una goleada.

El Bragantino llega al segundo partido de la Sudamericana animado no sólo por su cómoda situación en la clasificación y por la victoria por 2-1 sobre el Bahía con que debutó el sábado en el Campeonato Brasileño, sino también por haber llegado este mes a semifinales del Campeonato Paulista.

Los locales esperan que sus dos delanteros titulares, Alerrandro y Talisson, ya confirmados para el partido, confirmen su olfato goleador ante un club boliviano que llega herido a Brasil tras una nueva derrota y con técnico interino. Ello debido a que, tras la derrota del viernes por 2-1 ante el Royal Pari por la Liga boliviana, Erwin Sánchez renunció como entrenador del Oriente Petrolero, lo que obligó a la dirección de los Albiverdes a designar a Roly Paniagua como técnico interino.

“Platiní” Sánchez abandonó al Oriente luego de ser cuestionado por la irregularidad del equipo en las últimas semanas, lo que el presidente del club boliviano, Ronald Raldes, atribuyó al poco compromiso de algunos jugadores. La renuncia del entrenador y las declaraciones del dirigente provocaron una crisis al interior del equipo en vísperas de un partido importante para que el Oriente no le pierda el rastro a los líderes del Grupo C en la Sudamericana.

La crisis se agravó tras la derrota por 1-0 en el debut del Albiverde en la Sudamericana, en la que cayó ante un Estudiantes que jugó todo el segundo tiempo con dos jugadores a menos. Pese a esa situación, Oriente marcha actualmente en el octavo lugar en la clasificación de la Liga boliviana, tras tres victorias, dos empates y sólo dos derrotas.

Bragantino vs. Oriente Petrolero: probables alineaciones

Bragantino: Lucao; Aderlan, Leonardo Realpe, Natan, Juninho Capixaba; Jadson, Matheus Fernandes; Talisson, Sorriso, Bruninho; Alerrandro.

Oriente Petrolero: Wilson Quiñónez; Wilfredo Soleto, Luis Gutiérrez, Adrian Sandoval, Jamir Berdecio; Alejandro Ampuero, Daniel Rojas, Cristhian Arabe, Cristian Álvarez, Erwin Sánchez; Jonathan Cristaldo.





