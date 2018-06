Copa Sudamericana 2018: así quedaron las llaves de la segunda fase

Sport Huancayo , el único peruano sobreviviente en la Copa Sudamericana , ya conoce a su rival. Caracas, de Venezuela, enfrentará al 'Rojo Matador' en la segunda fase del torneo internacional.



Los huancaínos jugarán el partido de ida en Venezuela y la vuelta en suelo nacional. La segunda fase se jugará desde el 17 de julio al 16 de agosto.



Los brasileños Sao Paulo y Atlético Paranaense enfrentarán respectivamente al argentino Colón y el uruguayo Peñarol, en cruces destacados de la segunda fase de la Copa Sudamericana , según el sorteo de la Conmebol, efectuado este lunes en su sede permanente en Asunción.



Las series entre los 32 equipos participantes de la Sudamericana quedaron establecidas de la siguiente manera:



(01) General Díaz (PAR) vs Millonarios (COL)



(02) Nacional (PAR) vs Botafogo (BRA)



(03) Sol de América (PAR) vs Nacional (URU)



(04) Sao Paulo (BRA) vs Colón (ARG)



(05) Boston River (URU) vs Atlético Banfield (ARG)



(06) Fluminense (BRA) vs Defensor Sporting (URU)



(07) Atlético Paranaense (BRA) vs Peñarol (URU)



(08) Deportivo Cali (COL) vs Bolívar (BOL)



(09) Liga de Quito (ECU) vs Vasco Da Gama (BRA)



(010) Caracas (VEN) vs Sport Huancayo (PER)



(011) Deportivo Cuenca (ECU) vs Jorge Wilstermann (BOL)



(012) Defensa y Justicia (ARG) vs El Nacional (ECU)



(013) Lanús (ARG) vs Atlético Junior (COL)



014) San Lorenzo (ARG) vs Deportes Temuco (CHI)



(015) Bahía (BRA) vs Atlético Cerro (URU)



(016) Rambla Juniors (URU) vs Independiente Santa Fe (COL)