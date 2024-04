Defensa y Justicia vs. Always Ready se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 10 de abril, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. El compromiso está pactado para comenzar a partir de las 5:00 de la tarde (hora peruana), 6:00 p.m. (hora boliviana) y 7:00 de la noche (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, ESPN, STAR Plus, Tigo Sports y Comteco. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Defensa y Justicia vs. Always Ready EN VIVO: el conjunto boliviano ganó al DIM en su primer duelo por Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)

Defensa y Justicia vs. Always Ready: alineaciones probables

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Darío Cáceres, Santi Mingo, Esteban Burgos, Nicolás Tripichio; Alexis Soto, Kevin López, Julián López; Gastón Togni, Nicolás Fernández, Rodrigo Bogarín.

Always Ready: Alain Baroja; José Carabalí, Marcelo Suárez, Luis Caicedo y Diego Medina; Darlison Rodríguez, Julio Herrera, Héctor Cuellar, Robson Tome y Adalid Terrazas; Wesley Tanque.





SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.