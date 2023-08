En el Estadio Unico Diego Armando Maradona, Defensa y Justicia vs. Emelec chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a la 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador (dos horas más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, DIRECTV y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Defensa y Justicia se impuso por 1-2 en su visita a Guayaquil, por lo que espera ratificar lo firmado una semana atrás, esta vez ante su público, si bien la Conmebol obligó a un cambio de sede y, en lugar del Juan Carlos Zerillo, será en el Estadio ‘Único’ Diego Armando Maradona, también de la capital de la provincia de Buenos Aires.

El ‘Halcón de Varela’, campeón de la Sudamericana en 2020 y la Recopa 2021, está centrado en la competición continental, una vez concluida la Liga Argentina, en la que quedó sexto, con 44 puntos, los mismos que el Boca Juniors, y mantiene sus opciones de luchar por las Copas internacionales para 2024.

Para Emelec, las bajas ya conocidas de los goleadores visitantes Miller Bolaños y Alejandro Cabeza, por sendas lesiones, hacen complicada la remontada para el conjunto que es dirigido por Hernán Torres, que, no obstante, tratará de dar la vuelta al marcador.

El conjunto del estratega colombiano, que llegó anoche a Buenos Aires, viene de empatar en casa sin goles con el Libertad en la Liga ecuatoriana, en la que ocupa la decimotercera plaza (de 16), con 7 derrotas en 15 jornadas. De conseguir su pase a los cuartos de final, repetiría la ronda alcanzada en 2014, cuando alcanzó esa instancia.

Defensa y Justicia vs. Emelec: horarios del partido

Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

Defensa y Justicia vs. Emelec: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Defensa y Justicia vs. Emelec a través de ESPN, STAR Plus, DIRECTV, DGO y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Defensa y Justicia vs. Emelec: ¿dónde se jugará el partido?





