Defensa y Justicia vs Liga de Quito se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 4 de octubre, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Lanús y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de DIRECTV Sports, DTVGO, ESPN y Star Plus para todo América Latina. Conoce todos los detalles del partidazo donde Paolo Guerrero y compañía buscarán su pase a la gran final.

Con semejante diferencia, el ‘Halcón’ del sur bonaerense estará obligado a intentar una hazaña para volver a la final del torneo que conquistó en 2020, para lo cual deberá ganar por tres goles para forzar los penales o por cuatro tantos de distancia para revertir la serie.

El DT Julio Vaccari alineó suplentes en las últimas dos fechas para concentrar todos los esfuerzos y a sus titulares en este duelo contra el equipo quiteño, conducido a su vez por otro argentino, Luis Zubeldía. Pero en el primer partido el conjunto merengue se mostró incisivo e intratable y marcó diferencias con una tarea descollante del veterano Paolo Guerrero, autor de dos goles, mientras que el argentino Ezequiel Piovi redondeó un triunfo categórico.

Así, la Liga quedó a un paso de llegar a su tercera definición en la Sudamericana, torneo que sumó a su palmarés en 2009, mientras que en 2011 cayó en la serie final frente a la Universidad de Chile. El peruano Paolo Guerrero, que tuvo un paso breve por el argentino Racing hace unos meses, consideró que no hay que dejarse llevar por la euforia.

“No debemos confiarnos por el resultado en la ida. Todavía faltan 96 minutos y hay que estar superconcentrados. Será un partido muy duro, porque el rival exige. Tenemos que estar muy metidos”, dijo el ‘Depredador’.

El plantel conducido por Luis Zubeldía ya llegó a Buenos Aires y trabajará en el predio de Boca Juniors, con el regreso del defensor Richard Mina, recuperado de una lesión, aunque se prevé que la formación será muy similar a la del primer partido. Por el lado local, Vaccari estaría dispuesto a realizar tres cambios respecto del equipo que perdió en Quito, con los ingresos del lateral uruguayo Agustín Sant’Anna, el defensor Tomás Cardona y el mediocampista Kevin Gutiérrez.

Ojo, el ganador de esta llave se medirá en la final del 28 de octubre en Maldonado (Uruguay) contra el vencedor de la serie brasileña entre Corinthians y Fortaleza, que empataron 1-1 el cotejo de ida.

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Liga de Quito?

El partido por la semifinal de vuelta de la Champions League, está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 7:00 de la noche. Mientras que en España comenzará a la 1:00 de la mañana, del día siguiente.

Defensa y Justicia vs. Liga de Quito: ¿en qué canales ver?

El Defensa y Justicia vs. Liga de Quito se podrá ver a través de las señales de DirecTV Sports, DTVGO, ESPN y Star Plus para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





