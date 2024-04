¡Partidazo! Boca vs. Fortaleza se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 25 de abril en el Estádio Castelão, por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024. El compromiso está pactado para iniciar a las 7:00 de la noche (hora peruana, 9:00 p.m. en Argentina y Brasil) y será transmitido para toda Sudamérica por las señales de ESPN, STAR Plus y DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En Depor te traemos la transmisión del encuentro, así como el minuto a minuto y las incidencias. No te lo puedes perder.





Boca venció 3-2 a River Plate el último fin de semana. (Video: Boca)