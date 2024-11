¡Se define al campeón! Racing vs. Cruzeiro juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 23 de noviembre por la gran final de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro, que es decisivo para ambos clubes históricos, está programado jugarse en el Estadio La Nueva Olla de Asunción desde las 5:00 de la tarde (horario en Argentina y Brasil, 3:00 p.m. en Perú) y se podrá ver por la señal de ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. El equipo argentino buscará ganar su primer título internacional después de 36 años. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

Cruzeiro va por el título de la Copa Sudamericana 2024. (Video: Cruzeiro)