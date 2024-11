¡No te lo pierdas! Racing vs. Cruzeiro se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el Estadio La Nueva Olla en un partido que definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro está pactado para disputarse el sábado 23 de noviembre desde las 5:00 p.m. (horario en Argentina y Brasil, 3:00 p.m. en Perú) y será transmitido por ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. La ‘Academia’ irá por uno de los pocos trofeos que le faltan a sus vitrinas. Recordemos que no grita campeón a nivel internacional desde 1988 cuando le ganó la Interamericana a Herediano de Costa Rica. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

Cruzeiro enfrentará a Racing en la final de la Sudamericana. (Video: Cruzeiro)