En el Estadio Castelão, Fortaleza vs. América Mineiro chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, este jueves 31 de agosto. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y DIRECTV para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Fortaleza, embalado por su victoria contundente (1-3) en la ida de los cuartos de final, vislumbra su clasificación ante un América Mineiro que está hundido en el último puesto de la liga brasileña. El equipo dirigido por el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda está firmando la mejor temporada de su historia en competiciones internacionales y quiere seguir escribiendo historia alcanzando la antesala de la final.

La moral está alta en el Tricolor, viene de cuatro victorias seguidas, tres de ellas en la liga, y en la Sudamericana todavía no conoce la derrota en casa. En especial, en buen estado de forma se encuentra el delantero argentino Juan Martín Lucero, autor de dos goles en el triunfo por 3-1 sobre el Coritiba del pasado fin de semana, y Guilherme, que hizo otros dos en el partido de ida contra el América, en Belo Horizonte.

Al América, su delicada situación en la liga brasileña le impide depositar toda su atención en la Sudamericana, puesto que necesita remontar al menos siete puntos en los últimos 17 partidos para eludir los puestos de descenso. El pasado fin de semana dio un paso importante en ese sentido con su victoria por 2-1 ante un equipo con galones como el São Paulo.

Ese resultado positivo y la mejoría en el juego le servirán de guía al técnico argentino Fabián Bustos para confeccionar el once titular contra el Fortaleza. Aunque es probable que el entrenador decida dar descanso a algunos titulares. Pero sea quien sea que entre en campo, los jugadores del América tendrán que hacer frente al mal rendimiento fuera de casa que ha tenido el cuadro en esta temporada.

¿A qué hora juega Fortaleza vs. América Mineiro?

México : 16:00 horas

: 16:00 horas Ecuador : 17:00 horas

: 17:00 horas Perú : 17:00 horas

: 17:00 horas Colombia : 17:00 horas

: 17:00 horas Bolivia : 18:00 horas

: 18:00 horas Venezuela : 18:00 horas

: 18:00 horas Chile : 18:00 horas

: 18:00 horas Argentina : 19:00 horas

: 19:00 horas Paraguay : 19:00 horas

: 19:00 horas Uruguay : 19:00 horas

: 19:00 horas Brasil: 19:00 horas

¿En qué canales ver Fortaleza vs. América Mineiro?

El enfrentamiento entre Fortaleza vs. América Mineiro, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, podrá verse en las plataformas de ESPN, DIRECTV, DSports, DTVGO, STAR Plus y Futbol Libre TV. No olvides que en Depor te ofrecemos seguimiento en tiempo real y detalles relevantes del juego.

