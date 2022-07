Atlético Goianiense empató el marcador global (2-2) frente a Olimpia en menos de 10 minutos. Al instante, el elenco brasileño salió en búsqueda del gol que le permita la clasificación, sin embargo, el equipo paraguayo cerró la zona defensiva y forzó los penales.

Durante la ruleta rusa, Wellington Rato, Gabriel Baralhas, Shaylon y Rickson marcaron a favor de los ‘Dragones’. Del otro lado, en el ‘Decano’, Fernando David Cardozo, Richardo Ortiz y Alejandro Silva anotaron, mientras que Hugo Quintana desperdició su remate. Por eso, todo quedó en los pies de Marlon Freitas.

El capitán del Goianiense se paró frente al balón y sacó un fuerte remate el cual fue imposible de atajar para Gastón Olveira. Al instante, el futbolista se dirigió a las tribunas del Estadio Serra Dourada para celebrar junto a los hinchas y sus compañeros se unieron al festejo.

De esa manera, el cuadro brasileño pasó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. Ahora, enfrentará, en dicha etapa, a Nacional de Uruguay que eliminó a Unión de Santa Fe.

O capitão Marlon Freitas converteu o último pênalti e colocou o Atlético-GO nas quartas de final da #Sudamericana pic.twitter.com/zslTz86NMe — Goleada Info (@goleada_info) July 8, 2022

¿Cuáles son las llaves de la Copa Sudamericana 2022?

Es importante mencionar que las series del torneo son Deportivo Táchira vs. Independiente del Valle, Melgar (Perú) vs Internacional, Nacional vs. Goianiense y Ceará vs. Sao Paulo.