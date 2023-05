Guaraní vs. Emelec se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 3 de mayo, en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Manuel Ferreira y arrancará desde las 7:00 de la noche (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DIRECTV Sports, DTVGO, Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina.

La ‘Resistencia’ le hizo honor a su nombre tras convertrise en una pesadilla para Guaraní, que sufrió mucho para romper a la defensa rival. Sin embargo, los locales terminaron imponiéndose por 1-0, con un gol que llegó al minuto 51.

En su último encuentro por la Copa Sudamericana se enfrentaron a Danubio, compromiso en el que a pesar de tener varias oportunidades gol, se fueron al descanso en desventaja. De regreso a las acciones, forzaron un penal para ponerle la igualdad, mientras que ocho minutos después concretaron el 2-1 definitivo.

Guaraní vs. Emelec: horarios y canales TV

Ecuador : 19:00 horas / DirecTV Sports y Star Plus

Perú : 19:00 horas / DirecTV Sports y Star Plus

Chile : 20:00 horas / DirecTV Sports y Star Plus

Argentina : 21:00 horas / DirecTV Sports y Star Plus

Brasil: 21:00 horas / DirecTV Sports y Star Plus

Emelec, por su lado, vivió un complicado duelo ante Independiente del Valle el último viernes, en el que no llegó a abrir el marcador hasta el inicio del complemento. No obstante, la ventaja no duró, puesto que en adelante la remontada fue brutal, incluyendo un penal y una expulsión para los ecuatorianos.

Mientras que ante Huracán fue su último reto en el marco de la Copa Sudamericana. El ‘Bombillo Azul’ logró adelantarse en solo 17 minutos de juego, llevando adelante una buena defensa. No hubo más suerte para el equipo en adelante, pero logró sostener el resultado con un modesto 1-0.

Guaraní vs. Emelec: ¿dónde se jugará el partido?





