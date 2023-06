En el Estadio Club Olimpia, Guaraní vs. Huracán chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 6 de la Copa Sudamericana 2023. El partido, que será el último de ambas escuadras, por fase de grupos, arrancará a las 7:00 p.m. (horario peruano, a las 9:00 p.m. en territorio argentino) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Star Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El club Guaraní y el Huracán, líder y colero del Grupo B, respectivamente, se enfrentarán necesitados de un triunfo que mantenga vivas sus opciones de avanzar hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana. La última fecha será definitoria para un Grupo B bastante parejo y en el que las chances de clasificación aún no están cerradas.

Guaraní es líder de la llave con 8 puntos, seguido por Danubio, (7), Emelec (6) y Huracán (5). En caso de caer en casa, los paraguayos podrán ver complicada su ligera ventaja y pasar a depender del resultado en estadio el George Capwell de la ciudad de Guayaquil.

Para el club asunceno será el debut de su técnico, el argentino Juan Pablo Pumpido, cuya incorporación fue oficializada el pasado 14 de junio. El Guaraní viene de empatar 1-1 con Emelec y de caer 0-2 ante Danubio en sus visitas correspondientes a la quinta y cuarta fecha de esta llave.

¿A qué hora juegan Guaraní vs. Huracán?

El partido entre Guaraní vs. Huracán está programado para empezar a partir de las 7:00 de la noche en Perú y Colombia, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Chile y Paraguay, por ejemplo, el duelo arrancará a las 8:00 p. m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil se prevé que inicie a las 21:00.

¿Dónde y cómo ver Guaraní vs. Huracán?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Guaraní vs. Huracán a través de las señales de DIRECTV Sports, DTVGO y Star Plus. Recuerda que Depor te traera todas las incidencias del encuentro.

Guaraní vs. Huracán: probables alineaciones

Guaraní: Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Walter Clar, Hugo Dorrego, Gastón Romero, Ruben Ríos, Rodrigo Amarilla, Néstor Camacho y Federico Santander.

Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Walter Clar, Hugo Dorrego, Gastón Romero, Ruben Ríos, Rodrigo Amarilla, Néstor Camacho y Federico Santander. Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Gastón Sauro, Lucas Carrizo, Guillermo Benítez; Fernando Godoy, Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Juan Gauto; Matías Coccaro, Nicolás Cordero.

