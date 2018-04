Independiente de Medellín vs. Sol de América se ven las caras por la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2018. El partido se jugará en el Estadio Luís Alfonso Giagni de Asunción desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports. El elenco paraguayo, con síntomas de recuperación en su juego, recibe al cuadro colombiano, que llega a la cita continental con tres bajas sensibles e irregularidad en la liga local.

Ambos se sitúan en la cuarta plaza de sus respectivas ligas, pero Sol de América viene de abajo a arriba tras volver a la senda de la victoria este fin de semana, mientras que 'el Rojo de la Montaña" cosechó una derrota el pasado domingo 2-0 contra el líder Atlético Nacional.

País Hora México 7:30 p.m. Perú 7:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Venezuela 8:30 p.m. Bolivia 8:30 p.m. Paraguay 9:30 p.m. Chile 9:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. España 2:30 a.m.

'El Danzarín' ya ha superado el bache por el que pasó el último mes y depositas sus bazas de victoria en el delantero Ernesto 'Pinti' Álvarez, máximo anotador del torneo Apertura paraguayo con seis dianas.



También será importante la aportación del ariete Pablo Zeballos, quien marcó dos de los tres goles que anotó el equipo de Villa Elisa en la victoria 3-1 del domingo contra el Sportivo Luqueño.



Independiente de Medellín dirigido por el español Ismael Rescalvo llega con la baja sensible del atacante argentino Germán Cano, lesionado en el último envite de liga y quien no podrá aportar sus goles en la cita de sudamericana. También se quedaron en Colombia el centrocampista Daniel Cataño y el defensa Jorge Segura, ausentes por lesión.



Con esas bajas, la expedición del Independiente de Medellín cuenta con 18 jugadores para su encuentro en Paraguay, con los juveniles Ever Valencia y Rivaldo Correa como novedades, además de la inclusión del experimentado lateral Yulián Anchico, después de superar una enfermedad viral que le impidió actuar en el clásico paisa.

Independiente de Medellín vs. Sol de América: probables alineaciones

Sol de América: Gerardo Ortiz; Diego Vera, Federico Acuña, Gustavo Velázquez, Emilio Villalba; Rodrigo Ruiz, Marcos Duré, Martín Giménez, Richard Franco; Pablo Zeballos y Ernesto Álvarez. DT: Diego Gavilán.

Independiente de Medellín: David González; Yulián Anchico, Jesús Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte; Mauricio Gómez, Yairo Moreno; Juan Fernando Caicedo y Leonardo Castro. DT: Ismael Rescalvo.

Fuente: EFE