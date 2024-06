Internacional vs. Delfín se miden EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 8 de junio en el Estadio Alfredo Jaconi, por la quinta jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024, en partido pendiente. El encuentro está programado para iniciar desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, 8:30 p.m. en Chile y Bolivia. 9:30 p.m. en Argentina y Brasil) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Historias de ídolos en Internacional. (Video: Inter)

Internacional vs. Delfín: probables alineaciones

Internacional : Fabricio; Bustos, Igor Gomes, Mercado (Fernando) y René; Thiago Maia, Mauricio, Bruno Henrique y Wesley; Alan Patricio y Alario.

: Fabricio; Bustos, Igor Gomes, Mercado (Fernando) y René; Thiago Maia, Mauricio, Bruno Henrique y Wesley; Alan Patricio y Alario. Delfín: Bellolio; Cuero, Goytía, Gariglio y Elordi; Hombre, Mío y Miel; Mejía, Germán y Messinita.

