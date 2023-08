Liga Deportiva Universitaria se enfrentará a Sao Paulo por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado ubicado en Quito a 2.850 metros sobre el nivel del mar y con capacidad para 41 mil espectadores dispuestos a alentar al equipo albo en el que será su partido más duro del torneo.

El duelo tiene un matiz especial puesto que será escenario del choque entre dos experimentadas figuras del fútbol sudamericano: Paolo Guerrero, flamante jale del cuadro quiteño, y el colombiano James Rodríguez, centrocampista del club paulista. Si bien acaba de recuperarse de una lesión, el Depredador no ha perdido el olfato ni la sed de gol. Además, tiene a su favor la experiencia en partidos internacionales y el conocimiento de primera mano del fútbol brasilero gracias a su paso por el Corinthians, Flamengo y el Inter. Si Paolo Guerrero anota en cualquier momento del partido, Betsson, la casa pionera de apuestas online, paga 3.30 veces lo apostado.

El club quiteño tiene la obligación de sacar un buen resultado, no sólo por jugar en condición de local sino también porque es el único equipo no argentino ni brasilero del certamen. LDU quedó primero del Grupo A contra Botafogo, Magallanes y César Vallejo. Posteriormente, derrotó al Ñublense de Chile de la mano del delantero peruano. En el campeonato local, LDU viene demostrando un buen desempeño, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. El técnico de LDU, Juan Zubeldía, desplegará un posible once conformado por Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez, Sebastián González; Renato Ibarra, Paolo Guerrero y Johan Julio.

Por su parte, el tricolor paulista quedó primero del Grupo D contra Deportes Tolima, Tigre y Puerto Cabello y con un récord impecable de cinco victorias y un empate. En la siguiente ronda sacó del camino nada menos que a San Lorenzo de Argentina. En cambio, en el Brasileirao el rendimiento no es el mejor: Sao Paulo se ubica en el octavo puesto, a 20 puntos del actual líder Botafogo. El club paulista estaría conformado por Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo, Welington; Luan, Gabriel Neves, Nestor, Welington Rato, Lucas Moura y Calleri.

Según Betsson, LDU es favorito con un 40% de probabilidades de ganar, con una cuota de 2.28. Mientras tanto, a Sao Paulo le asigna un 30% de probabilidades de llevarse el triunfo, pagando 3.15 veces lo apostado. El empate tiene un 30% de probabilidad, y Betsson paga 3.05.





