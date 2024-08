Video y transmisión. Libertad vs. Sportivo Ameliano chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este jueves desde el Estadio Defensores del Chaco por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. El duelo está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (horario en Perú). Ambos equipos buscarán la ventaja en el partido de ida, para llegar como favoritos a la vuelta. Los locales llegan tras superar el play-off, mientras que los paraguayos fueron líderes en la fase de grupos. La transmisión estará disponible a través de las señales de ESPN, Disney Plus y Disney Plus Premium para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Libertad venció a Universidad Católica para clasificar a octavos de Sudamericana. (Video: ESPN)





