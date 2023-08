En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito vs. Ñublense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023, este jueves 10 de agosto. El compromiso, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 7:00 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y DIRECTV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Con Paolo Guerrero como referencia en ataque, Liga de Quito procurará sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto ecuatoriano cuenta con una cómoda ventaja tras haber ganado por 0-1 el duelo de ida jugando en Concepción con un tanto del peruano en su debut con la camiseta del ‘Rey de Copas’.

Así, a Liga, que está dirigido por el técnico argentino Luis Zubeldía, le basta con un empate para confirmar su presencia en la siguiente fase del torneo que ganó en 2009. En el partido de ida el cuadro quiteño pudo haber logrado una ventaja más ampliar, sin que apenas los chilenos gozasen de acercamiento al arco rival.

Liga Deportiva Universitaria llegará al encuentro de vuelta tras haber ganado a inicios de semana por 2-0 al Deportivo Cuenca en el partido que cerrada la primera jornada de la segunda rueda de la Liga Pro de Ecuador, con goles de Jhojan Julio y del argentino Lisandro Azulgaray.

Por su parte, el Ñublense está obligado a ganar en el estadio Rodrigo Paz Delgado para no dar por terminada su campaña internacional. El conjunto del sur del continente sumó el domingo pasado una nueva derrota al caer por 1-2 en la liga chilena frente al Cobresal, líder del certamen.

Para los ‘Diablos Rojos’ será la segunda visita de la temporada a Quito, después de que en la fase de grupos de la Libertadores empatase sin goles frente al Aucas. El cuadro del técnico García se concentró desde el lunes en la capital ecuatoriana, y trabajó tanto en la parte física como futbolística en el Complejo Deportivo del club Cuniburo.

Liga de Quito vs. Ñublense: horarios del partido

Perú : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Colombia : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Argentina : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Uruguay : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Brasil : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Chile : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Bolivia : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Paraguay : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

Liga de Quito vs. Ñublense: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Liga de Quito vs. Ñublense a través de ESPN, STAR Plus, DIRECTV, DTVGO, DSports y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Sudamericana.

Liga de Quito vs. Ñublense: ¿dónde se jugará el partido?

EFE.





