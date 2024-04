Medellín vs. Defensa y Justicia chocarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 25 de abril por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, desde el Estadio Atanasio Girardot. El partido se llevará a cabo este jueves vía DSports y DGO en América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Medellín vs. Defensa y Justicia se enfrentan por Sudamericana (Vídeo: @ClubDefensayJus)

Medellín vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones

Y. Gómez; L. Chaverra, J. Ortiz, M. Palacios, J. Fory; J. Alvarado, P. Lima; A. Plata, D. Moreno, J. Vázquez; B. León. Defensa y Justicia: C. Fiermarín; D. Cáceres, E. Calderón, E. Burgos, N. Tripichio; A. Soto, N. Palavecino, J. López; L. Herrera, N. Fernández, R. Bogarín.