Nacional Potosi vs Fortaleza se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 8 de mayo por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024 que se llevará a cabo en el Estadio Victor Agustín Ugarte. El partido está programado para arrancar desde las 7:00 de la noche (hora peruana), 8:00 p.m. (hora boliviana) y 9:00 p.m. (hora brasileña). Ademas, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV), DGO, Comteco y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Nacional Potosi vs Fortaleza EN VIVO: el conjunto brasileño se prepara para el duelo de Copa Sudamericana. (Video: Fortaleza)

Nacional Potosi vs Fortaleza: alineaciones probables

Nacional Potosí: Saidt Mustafá; Maxi Ortíz, Edisson Restrepo, Óscar Baldomar, Daniel Mancilla; Diego Hoyos, Pedro Azogue, Martín Prost, Andrés Torrico; Facundo Callejo y Gustavo Cristaldo.

Fortaleza: Joao Ricardo; Yago Pikachu, Emanuel Brítez, Tomás Cardona, Bruno Pacheco; Tomás Pochettino, Ze Welison, Hércules, Pedro Augusto; Juan Martín Lucero e Imanol Machuca.