Nacional vs. Corinthians se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 7 de mayo en el Estadio Defensores del Chaco, por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2024. El duelo, que será decisivo para ambos, está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (hora peruana, 6:00 p.m. en Paraguay) y será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los paraguayos están últimos con un punto; mientras que los brasileños tienen cuatro puntos y se ubican en el tercer lugar. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Preparación de Corinthians para enfrentar a Nacional en Paraguay. (Video: Corinthians)





Nacional vs. Corinthians: posibles alineaciones

Nacional: Silva; Rivas, Torres, Blasi, Alfaro; Gómez, Alfaro, Meza, Caballero; Duarte, Bailone.

Corinthians: Cassio; Fagner, Torres, Gustavo, Hugo; Raniele, Vera, Romero, Garro, Henrique; Yuri Alberto.