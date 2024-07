Palestino vs Cuiabá se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este jueves 18 de julio en el Estadio de Concepción por los playoffs de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro que será por ida, está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (horario en Perú y una hora más tarde en Chile) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Palestino vs Cuiabá por la Copa Sudamericana 2024. (Vídeo: @CDPalestinoSADP).





Alineaciones posibles de Palestino vs Cuiabá

Palestino: César Rigamonti; Dilan Zuñiga, Antonio Ceza, Iván Román, Brayan Véjar; Ariel Martínez, Nicolás Linares, Misael Dávila; Bryan Carrasco, Junior Marabel y Michael Vadulli.

César Rigamonti; Dilan Zuñiga, Antonio Ceza, Iván Román, Brayan Véjar; Ariel Martínez, Nicolás Linares, Misael Dávila; Bryan Carrasco, Junior Marabel y Michael Vadulli. Cuiabá: Walter; Ramon, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur, Railan; Lucas Mineiro, Fernando Sobral; Derik Lacerda, Isidro Pitta y Deyverson.