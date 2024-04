Racing vs. Bragantino se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 10 de abril, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el estadio Presidente Perón. El compromiso está pactado para comenzar a partir de las 7:30 de la noche (hora peruana), 9:30 de la noche (hora argentina y brasileña). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, ESPN y STAR Plus. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Racing vs. Bragantino EN VIVO: la Academia se prepara para el partido por Copa Sudamericana. (Video: Racing)

Racing vs. Bragantino: alineaciones probables

Racing: Gabriel Arias; Agustín García Basso, Germán Conti, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Gastón Martirena; Baltasar Rodriguez, Adrián Martínez y Roger Martínez.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido y Juninho Capixaba; Raul, Matheus Fernandes y Eric Ramires; Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha y Vitinho.