¡Sale el otro finalista! Racing Club vs Corinthians se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este jueves 31 de octubre desde el Estadio Presidente Perón por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2024. Es importante mencionar que, en el partido de ida, el encuentro quedó 2-2, por lo que el ganador asegurará su pase a la gran final. En caso de persistir el empate, el resultado se definirá mediante penales. El encuentro del equipo de André Carillo está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Racing Club vs Corinthians por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2024. (Vídeo: @RacingClub).