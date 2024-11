¡Partidazo imperdible! Racing vs. Cruzeiro se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la Copa Sudamericana 2024. El compromiso se disputará este sábado 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, 5:00 p.m. en Argentina y Brasil) y será transmitido a través de ESPN para toda América Latina, así como también por la plataforma streaming de Disney Plus. También se podrá ver por DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. La ‘Academia’ buscará conquistar el trofeo por primera vez y cortar una racha negativa de 36 años sin ganar títulos internacionales. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

La alegría del plantel de Racing en la previa de la final. (Video: Racing)