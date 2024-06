¡Se juegan los puntos! Real Tomayapo vs. Internacional se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 4 de junio desde el Estadio IV Centenario (Bolivia), por la cuarta jornada (partido pendiente) del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (horario en Perú, 8:30 p.m. en Bolivia y 9:30 p.m. en Brasil) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Real Tomayapo vs. Internacional por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. (Vídeo: @RealTomayapoOf).





Real Tomayapo vs. Internacional: posibles alineaciones

P. Galindo; L. Justiniano, J. Rioja, P. Lima, J. Villamil; M. Noble, S. Villamil, A. Alcaraz, M. Graneros; y M. Tomianovic. Internacional: Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Mercado y Renê; Fernando, Maurício, Thiago Maia y Wanderson; Wesley y Rafael Borré.