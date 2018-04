San Lorenzo vs. Atlético Mineiro EN VIVO por la primera fase de la Copa Sudamericana 2018. Ambos equipos chocan este miércoles (5:15 p.m. hora peruana por FOX Sports) en Buenos Aires por el torneo continental, necesitados de aire tras sufrir sendas derrotas en sus respectivos torneos locales. Un partidazo a todo dar entre Argentina y Brasil.



El primer encuentro entre estos dos protagonistas de grandes batallas en torneos internacionales se jugará en el estadio Nuevo Gasómetro, mientras que el desquite se disputará el martes 8 de mayo en Belo Horizonte.



San Lorenzo vs. Atlético Mineiro: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Perú 5:15 p.m. FOX Sports Argentina 7:15 p.m. FOX Sports México 5:15 p.m. FOX Sports Colombia 5:15 p.m. FOX Sports Ecuador 5:15 p.m. FOX Sports Chile 7:15 p.m. FOX Sports Nueva York 6:12 p.m. California 3:15 p.m. España 12:15 a.m.

El 'Ciclón' argentino parecía llegar en condiciones ideales ya que acumulaba tres victorias en fila y el domingo pasado tenía la gran oportunidad de consolidarse en el segundo puesto y achicar distancias con Boca, el líder de la Superliga argentina, que había perdido su partido en casa ante el modesto Defensa y Justicia (2-1).



Pero Godoy Cruz se encargó de despertar a San Lorenzo del sueño de pelear el campeonato argentino con una impactante goleada por 5-0 como visitante.



La derrota desnudó debilidades del equipo argentino lo llenó de dudas de cara al estreno en la Copa Sudamericana.



"Estoy sorprendido con lo que pasó. Los goles llegaron rápido y no nos dieron tiempo para recuperarnos. Íbamos por el buen camino después de tres victorias seguidas. Este golpe debe servirnos para reaccionar. Ahora hay que prepararse para lo que viene. Se vienen dos finales en la Copa", consideró Claudio Biaggio, el entrenador de San Lorenzo.



Más allá de la necesidad de un buen resultado como local, el 'Pampa' Biaggio deberá lidiar con un par de cambios obligados, ya que para este partido no podrá contar con dos titulares en la defensa, Matías Caruzzo (esguince en el hombro izquierdo) y Marcos Angeleri (esguince en el tobillo izquierdo).



Además de pensar en la Copa Sudamericana, el DT de San Lorenzo también tiene en la mira la pelea por entrar a la Copa Libertadores del año próximo, por lo que no puede descuidarse en el campeonato local y es probable que realice unas cuantas variantes.



Atlético Mineiro vuelve a la Copa Sudamericana después de siete años, con el recuerdo de su mejor participación en los cuartos de final en 2010.



El 'Galo', a las órdenes de Thiago Larghi, tiene en el veterano delantero Ricardo Oliveira, de 37 años y exBetis y AC Milán, a su principal jugador, y acudirá al Nuevo Gasómetro tras la decepción de haber perdido el domingo la final del Campeonato Mineiro frente su archirrival Cruzeiro por 2-0.



La caída significó un duro impacto para los albinegros que habían ganado por 3-1 la ida de la final y en el desquite podían consagrarse incluso con una derrota por un gol. Atlético Mineiro buscará recuperarse del tropiezo en Belo Horizonte en la Copa Sudamericana.



San Lorenzo vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

San Lorenzo: Navarro; Díaz, Rodríguez, Senesi, Rojas; Gudiño, Mercier, Quignon o Barrios, Castro; Botta, Blandi. DT: Claudio Biaggio.



Atlético Mineiro: Victor; Patric, Felipe Santana o Bremer, Gabriel y Fábio Santos; Elías, Adilson, Rómulo Otero, Juan Cazares, Luan; Ricardo Oliveira. DT: Thiago Larghi.