Sao Paulo vs. Universidad Católica EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana este jueves 7 de julio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio de Morumbí. Ver este partido por las señales de Directv Sports y Star Plus. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

El ‘Tricolor’ dio un paso importante para avanzar a la próxima ronda del certamen: ganó 2-4 en calidad de visitante. Pese a la ventaja, el equipo liderado por Rogerio Ceni llegará mermado por las tres expulsiones que sufrió en el estadio San Carlos de Apoquindo. En tanto, los ‘Cruzados’ irán por la heroica a Brasil.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (8 de julio)

Jonathan Calleri, Rodrigo Nestor e Igor Vinicius fueron echados en Sao Paulo la semana pasada. Entonces, sin ellos, el entrenador armó la oncena que recibirá a los chilenos. Así, el argentino será reemplazado en el ataque por Eder. En tanto, Patrick y Rafinha ingresarán en el medio sector por Rodrigo Nestor e Igor Vinicius, respectivamente.

De su lado, Universidad Católica tiene la obligación de ganar por una diferencia de tres o más goles para seguir en carrera. Por ello, el entrenador Ariel Holan debe incluir a Cristián Cuevas como el socio en la ofensiva de José Pedro Fuenzalida y Fernando Zampedri. Mientras que, en la zaga, Mauricio Isla esperaría una oportunidad y ese sector sería cubierto por Raimundo Rebolledo.

Sao Paulo vs. Universidad Católica: canales de transmisión

Para ver el partido entre Sao Paulo y Universidad Católica de la Copa Sudamericana hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo a través de DirecTV Sports.

¿Dónde ver online el partido Sao Paulo vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana?

Para ver la transmisión online del partido entre Sao Paulo y Universidad Católica puedes hacerlo a través de una señal. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía DirecTV GO.

Sao Paulo vs. Universidad Católica: posibles alineaciones del partido

Sao Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda (Luizao) y Leo; Rafinha, Patrick, Gabriel Neves, Igor Gomes y Reinaldo; Eder y Luciano.

Universidad Católica: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Daniel González, Branco Ampuero, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas.

¿Dónde jugarán Sao Paulo vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.