En el Estadio José Dellagiovanna, Tigre vs. Libertad chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta del play-off de la Copa Sudamericana 2023. El partido, que será clave para ambos equipos, arrancará a las 9 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Star Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Tigre argentino se encuentra ante la complicada misión de remontar el adverso 2-1 encajado en la ida ante el Libertad. El ‘Matador’ afronta el reto más complicado de la temporada, precisamente un mes después de que su técnico, el exfutbolista Juan Manuel Sara, de 46 años, se hiciera cargo del banquillo en el que ya fue auxiliar.

Los bonaerenses, que afrontan su cuarta participación en la Sudamericana, competición en la que fueron subcampeones en 2012, deberán reponerse del mazazo que supuso caer en el partido jugado en Asunción hace una semana, cuando empezaron ganando con un tanto de Blas Armoa y vieron cómo el ‘Gumarelo’.

Los ‘Azules del Norte’, que llegan al duelo internacional tras perder en casa ante Barracas Central (0-1) en la Liga argentina, en la que ocupan un discretísimo vigésimo primer puesto, con 11 derrotas en 25 jornadas, viven los últimos momentos de Mateo Retegui en sus filas. Es más que segura la salida del internacional italiano, figura goleadora del equipo y cuya ficha pertenece al Boca Juniors.

Mientras eso sucede, el desafío inmediato es intentar la remontada ante los paraguayos para medirse al Fortaleza brasileño en octavos. El ‘Gumarelo’, tres veces semifinalista de la Sudamericana, es el actual líder del Torneo Clausura paraguayo, después de dos jornadas en las que sumó otros tantos triunfos, incluido el del pasado fin de semana ante el Guaraní (3-0).

El conjunto asunceño, ganador del Apertura en la primera parte del año, cuenta con la dirección del argentino Daniel Garnero, quien como futbolista triunfó en el Independiente de su país, además de pasar por las ligas de Chile y México, y que como entrenador se ha convertido en uno de los más exitosos del balompié de Paraguay.

Tigre vs. Libertad: horarios del partido

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Paraguay : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Argentina : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Tigre vs. Libertad: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido de Tigre vs. Libertad tienes estas opciones. Puedes hacerlo a través de DGO, DSports, ESPN, Star Plus y Tigo Sports, en América. Recordemos que Depor te traerá todas las incidencias, minuto a minuto, para que no te pierdas detalles de este partidazo.

Tigre vs. Libertad: ¿dónde se jugará el partido?

