Unión La Calera vs. Alianza FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO este 30 de mayo desde el Estadio de Concepción por fecha 6 de fase de grupos de la Copa Sudamericana. El encuentro se lleva a cabo este jueves y arrancará desde las 6:00 p.m. (México, 7:00 p.m. hora Perú), con transmisión GRATIS vía TUDN y Star Plus para América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, amarillas y rojas, en Depor.

Unión La Calera vs. Alianza FC se enfrentan por Copa Sudamericana (Vídeo: @AlianzaFC_sv)

Unión La Calera vs. Alianza FC: alineaciones confirmadas

Unión La Calera: J. Peña; R. Rebolledo, N. Ferreyra, B. Romo, E. Matus; M. Cavalleri, M. Muñóz, C. Pérez, E. Valencia; W. Ponce, E. Gigliotti.

Alianza: P. Grazziani; E. Navarro, J. Figueroa, P. Franco, L. Saldaña; L. Ospina, J. Muñoz; J. Castillo, R. Colpa, M. Torres; A. Rentería.