Con la algarabía del último partido (victoria ante César Vallejo por 4-0), Universitario de Deportes tendrá una dura prueba este martes por la Copa Sudamericana. Los cremas juegan ante Goiás y, de ganar, prácticamente estarían en octavos de final. Dos jugadores titulares como Piero Quispe y Luis Urruti, dieron su visión para este partido, antes de partir a Brasil.

Piero Quispe habló para los medios de comunicación y contó que ya está recuperado de la lesión por lo que podría ser tomado en cuenta. El volante no la pasó bien en estos días, aunque la lesión comienza a ser parte del pasado. Los cremas van por un partido clave.

“Vamos con toda la ilusión. Me siento bien, poco a poco voy a recuperar el nivel. Han sido semanas duras para mí”, dijo en el aeropuerto Jorge Chávez. Además, dejó un mensaje para la hinchada: “Que tengan mucha confianza en nosotros que estamos trabajando para lograr los objetivos”.

Piero Quispe tiene 21 años. (Foto: GEC)

Por otro lado, Luis Urruti también fue consultado sobre lo que se viene para el equipo en el próximo partido. El uruguayo no tuvo problemas en decir que irán por la victoria y, de no alcanzarlo, quieren tener el mejor resultado posible para no complicarse en la tabla.

“Vamos a dar lo mejor siempre y como buscaremos los tres puntos, pero si no se puede trataremos de no perderlo”, aseguró el volante quien se ha ganado la confianza de Jorge Fossati y es uno de los candidatos a ser titular en el partido de Copa Sudamericana.





Universitario de Deportes en Copa Sudamericana

Este martes 23 de mayo, Universitario jugará en Brasil ante Goias por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. El cuadro crema es líder en la tabla de posiciones con 7 puntos y los brasileños son segundos con cinco. Por esta razón, el siguiente duelo será clave para definir el primer lugar.

En la fecha 5, los cremas partirán hacia Colombia para medirse ante Independiente de Santa Fe. En el duelo de ida ganaron por 2-0 en el Monumental. El cierre de la fase de grupos será en condición de locales ante Gimnasia, equipo al que le ganó en Argentina.





