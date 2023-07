El Estadio Monumental fue escenario de un intenso enfrentamiento cuando Ryan, de Corinthians, anotó el gol del 2-1. Jugadores de Universitario de Deportes se involucraron en una pelea con los futbolistas del equipo contrario, quienes finalmente se retiraron. Después de su gol, Ryan provocó a la Trinchera Norte mostrándoles su camiseta, lo que generó la ira de los jugadores de Universitario de Deportes, liderados por Matías Di Benedetto, quienes se lanzaron hacia él.

Tras estos actos, el entrenador del Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, se pronunció en una rueda de prensa, pidiendo disculpas por este incidente, dejando en claro que es la primera vez que le sucede algo así al jugar en otro país.

Vanderlei Luxemburgo se pronunció tras incidente en Estadio Monumental. (Vídeo: Tribuna Deportiva)

“Ryan es muy joven, solo tiene 19 años, es la primera vez que viene de viaje internacional. Marcó un gol importante y se excedió fuera del fútbol. Eso no es bueno, tiene que aprender mucho, porque es joven. Me gustaría disculpar a la afición, al entrenador y los jugadores (de Universitario), porque no es bueno salir a la cancha con ese clima entre los jugadores.”, dijo Vanderlei a los periodistas.