Peñarol vs. Vélez se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2020, en el estadio Campeón del Siglo de Uruguay. En la ida jugada en Buenos Aires (Argentina), ambos equipos empataron sin goles. El ganador de la llave se enfrentará al vencedor de la serie colombiana entre Millonarios y Deportivo Cali. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Ambos campeones continentales sueñan con volver a los primeros planos tras años de frustraciones.

Peñarol vs. Vélez: horarios y canales

Perú: 19:30 / DirecTV

19:30 / DirecTV México: 18:30

18:30 Colombia: 19:30 / DirecTV

19:30 / DirecTV Ecuador: 19:30 / DirecTV

19:30 / DirecTV Argentina: 21:30 / ESPN

21:30 / ESPN Chile: 21:30 / DirecTV

21:30 / DirecTV Uruguay: 21:30 / ESPN

21:30 / ESPN Estados Unidos: 18:30 / Bein Sports

“Nos falta la gente, la hinchada (estadio lleno). Ahí con esa fuerza podríamos volver a ser invencibles”, tuiteó el domingo el entrenador aurinegro Mario Saralegui.

Peñarol, que volvió a quedar afuera esta temporada de octavos de Libertadores -torneo que ganó cinco veces en su historia-, tampoco le ha dado alegrías a sus hinchas a nivel local.

En el torneo Apertura terminó cuarto y lleva perdidos los dos partidos del torneo Intermedio, tras caer el domingo frente a Defensor Sporting y en la primera jornada ante River Plate, en ambos casos por 2-1.

Vélez Sarsfield, campeón de América y del mundo en 1994, también intentará ir en busca de su pasada gloria internacional.

El semifinalista de las Copas Sudamericanas de 2005 y 2011 viene de empatar en la liga argentina, que se reanudó el pasado fin de semana luego de casi ocho meses de inactividad por la pandemia de COVID-19.

Vélez igualó de atrás 1-1 con Huracán en un partido disputado mayormente con suplentes, pues el entrenador Mauricio Pellegrino decidió guardar a los titulares para el choque contra Peñarol.

“Somos un equipo en construcción. No me caso con una táctica. Me ha gustado la reacción y competitividad ante la adversidad”, dijo Pellegrino en conferencia tras el debut, consignado por el programa radial Primero Vélez.

“Vamos a necesitar eso el miércoles”, añadió.

Peñarol vs. Vélez: posibles alineaciones

Peñarol: Kevin Dawson - Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez - Jonathan Urretaviscaya, Jesus Trindade, Walter Gargano, Facundo Torres - David Terans y Agustín Álvarez Martínez. DT: Mario Saralegui.

Vélez: Lucas Hoyos - Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram y Hernán De La Fuente – Pablo Galdames, Fernando Gago o Mauro Pittón, y Federico Mancuello o Thiago Almada – Ricardo Centurión, Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.





