Khabib Nurmagomedov alargó su invicto a 29-0 en la estelar del UFC 254 en Abu Dhabi, luego de vencer a Justin Gaethje. Su pelea fue seguida por millones de fanáticos, incluyendo a Cristiano Ronaldo, quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

El delantero portugués, amigo del peleador ruso, no dudó en emular la figura del padre de Khabib, quien hace algunos meses falleció debido al nuevo coronavirus. “Felicitaciones hermano. Tu padre está orgulloso”, escribió el atacante de Juventus.

El kickboxer no pudo aguantar romper en llanto, pues tenía el recuerdo de su padre en mente, pero también porque esta pelea fue la última. “Dios me dio todo, gracias a mi equipo que estuvo aquí. Hoy quiero decir que esta es mi última pelea, no hay forma que pueda volver sin mi padre”, declaró al finalizar el combate.

Pero, ¿de dónde parte la amistad entre el crack portugués y el luchador ruso? A inicios del año, ‘CR7’ y Khabib, considerado como el mejor luchador UFC del momento, intercambiaron regalos y compartieron un grato momento, el cual fue compartido en sus respectivas redes sociales.

Aquel día, el atacante le obsequió al kickboxer la camiseta con la que se midió a los txuri urdiñ y con otra, también madridista, con el ‘7’ y su nombre. Por su parte, Khabib le entregó al futbolista con un típico gorro de su país color blanco; incluso, le enseñó a saludar en árabe al cinco veces ganador del balón del oro.

Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo en su última prueba de COVID-19, por lo que tendrá que esperar para debutar con Juventus en la presente edición de la Champions League. La escuadra italiana comparte grupo con FC Barcelona, equipo en el que milita su archirrival, Lionel Messi.





