Sorprendente comparación. Antonio Cassano es uno de los recordados futbolistas italianos que defendió la camiseta de Real Madrid. Ello, lo llevó a ser una voz autorizada para hablar sobre el exdelantero merengue, Cristiano Ronaldo, a quien elogió por el gran talento que posee y que lo llevó a ser uno de los mejores del mundo.

“Cristiano Ronaldo es un talento fabricado, también lo notas en las redes sociales donde lo ves haciendo abdominales con sus hijos. Se habla mucho de él, de Messi menos. Pero en el fútbol son dos cosas completamente diferentes. CR7 es muy fuerte, pero tiene un talento construido”, señaló el exjugador de Real Madrid en diálogo con Sky Sports.

Sin embargo, Antonio Cassano no pudo evitar la comparación con Lionel Messi, a quien considera un ‘tocado’ por la gran destreza con el balón que la naturaleza le brindó desde su nacimiento.

“ Lionel Messi , por otro lado, es como Roger Federer, Michael Jordan, Diego Armando Maradona, algo que nunca volveremos a ver en la vida. Su talento es como un regalo de la naturaleza. A menudo escucho que jugó con fenómenos en Barcelona. Solo recuerdo a Xavi e Iniesta, luego al principio también estaba Ronaldinho. Pero él también hizo que jugadores como Pedro, Dani Alves, Mascherano y otros se convirtieran en campeones”, añadió.

Ronaldo será un estricto entrenador de su hijo

Ya consumada su victoria en los Globe Soccer Awards, en el fue elegido el mejor jugador del siglo XXI, Cristiano Ronaldo se dio tiempo para referirse a sus hijos, pero en especial de Cristiano Jr. El portugués confesó que le ve potencial y dejó en claro qué le desagrada de su alimentación.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces toma gaseosa y come papas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo”, confesó Cristiano Ronaldo.

