Se acabó el amor en Italia. El técnico Massimiliano Allegri confirmó que Cristiano Ronaldo dejará la Juventus, luego que le indicara que no tiene intención de volver a jugar por el club al cual llegó luego de su salida del Real Madrid hace ya tres temporadas.

Según los medios europeos, Cristiano Ronaldo tuvo posibilidad de fichar por el Manchester City, club que dirige Pep Guardiola, quien lo tuvo como rival por muchas temporadas cuando era el técnico del FC Barcelona.

Debido a los rumores que lo ubicaron en el City, los hinchas de Manchester United, rival del equipo de Guardiola, empezaron la campaña en las redes sociales: “Odiemos a Cristiano Ronaldo”. En las últimas horas, un fan se hizo viral quemando una camiseta del portugués, durante su paso por los ‘Red Devils’.

Los fans del Manchester United ven como una traición los rumores que relacionaron al portugués con el City, equipo que hasta hace unos días era el mejor colocado de contratarlo, debido al fuerte ingreso de dinero de los jeques de medio oriente.

El técnico del Manchester United, Solksjaer, se refirió a una posible contratación del United: “Es una leyenda de este club, quizá el mejor jugador de la historia. Tuve la suerte de jugar con él. Veremos qué sucede, siempre hemos tenido buena comunicación, Bruno Fernandes habla constantemente con él y sabe qué sentimos por él. Si se va de la Juventus, sabe que estamos aquí”.

Sobre su posible llegada al Manchester City, el entrenador noruego fue claro: “Bueno, me parece bien. Pero nos han enseñado a que si has jugado en el United, no puedes irte al Manchester City”.

El United irrumpe a escena

De acuerdo a información que avanza el periodista Fabrizio Romano, especializado en la ventana de traspasos de Europa, desde Old Trafford han vuelto a la carga para ‘repatriar’ al que aún es ídolo en el ‘Teatro de los Sueños’.

“El Manchester United prepara su propuesta de contrato oficial para Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes lo recibirá próximamente. Man. Utd. está ‘confiado’”, señala el periodista.

