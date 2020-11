Cristiano Ronaldo , jugador de Juventus , realizó un desplante el pasado encuentro de Champions League que se jugó en Hungría ante Ferencavros. Esto fue afirmado por Marcel Heister, jugador del club, que contó en entrevista con ‘Goal’ y ‘Spox’ que se negó a dársela respondiendo de mala forma.

Este gesto, habitual entre los futbolistas como es el intercambio de camisetas, pasó desaparecibido en pleno partido. Sin embargo, días después se contó esta historia que deja una mala imagen del jugador portugués.

Depende mucho del ánimo en el que te encuentres y a veces solo no deseas hacerlo no por descortesía, si no por una simple reacción. Para Heister, esto fue lo que pasó con Cristiano Ronaldo en el encuentro que disputó su equipo, Ferencavros, ante Juventus.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con Juventus hasta el 2022. (Foto: AFP)

Aquel día, la victoria fue para los dirigidos por Andrea Pirlo, el cuadro de Turín fue superir y se impuso 4-1 ante el novato equipo húngaro. Heister no esperaba este resultado, pero como premio consuelo buscó la camiseta de Cristiano Ronaldo y no lo logró.

“Simplemente, se despidió con desdén cuando le pedí la elástica. Tal vez sea porque no nos marcó...”, dijo el del Ferencvaros en una entrevista concedida a ‘Goal’ y ‘Spox’.

Otra teoría del jugador fue que: “Tal vez fuera porque le quité el balón cuando intentaba regatearme. Había una fotografía... la publiqué en Instagram. Fue lo más hermoso de mi vida”. Generando más polémica ante el desplante de ‘CR7′.

