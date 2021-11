Un gol en propia puerta que Fedor Kudryashov lamentó. El lateral ruso no logró controlar el balón y anotó en contra en favor de Croacia vs. Rusia. Con este resultado los croatas consiguieron su pase al Mundial de Qatar 2022. En el tramo final del partido, Croacia certificó su clasificación a la próxima Copa del Mundio al vencer 1-0 a Rusia con un sorpresivo autogol a los 81 minutos. El centro del croata Borna Sosa al área no encontró a ninguno de sus compañeros, pero el zaguero ruso Fedor Kudriashov direccionó al balón al fondo de su red al tratar de dominarlo.

El conjunto croata liderado por Luka Modric iniciaron el partido buscando el gol en el arco ruso, pero sin acierto. Los subcampeones del Mundial de 2018 necesitaban ganar para quedarse con el boleto directo del Grupo H y mandar a Rusia a la repesca.

Croacia evidenció poca pericia frente al arco rival, aunque el portero ruso Matvey Safonov reaccionó bien cuando le tocó ser exigido como cuando repelió un remate combeado de Marcelo Brozovic en el primer tiempo.

Rusia se hubiera clasificado con un empate y, por ello, prefirió resistir el asedio durante los 90 minutos. No fue hasta los 74 que ensayaron su primer disparo de algún tipo. El arquero croata Ivo Grbic no tuvo que hacer ninguna intervención.

Aún después del tanto en propia puerta de Kudriashov, lo más cerca que estuvo Rusia de un gol fue con un remate del zaguero Vyacheslav Karavaev que se fue por encima del travesaño.

Fue la primera derrota del técnico ruso Valery Karpin en sus primeros siete partidos al mando. Eslovaquia quedó en el tercer puesto de la llave al golear 6-0 a Malta, mientras que Eslovenia venció 2-1 a Chipre.





