Sin actividad deportiva en la Premier League y LaLiga, los futbolistas pasan los días de rutinas de entrenamiento y compañía familiar con llamadas en vivo para complacer a todos sus seguidores, ya sean en entrevistas o en conversaciones con colegas.

Ahora fue el turno de Lionel Messi y Sergio Aguero, quienes volvieron a realizar una llamada, ahora con la complicidad del ‘Kun’. El delantero del Manchester City está en su faceta gamer y mientras realizaba un en vivo, empezó a hablar con Lio, quien no sabía que estaba conversando mientras miles de personas escuchaban.

"Messi":

Por su participación en el directo del Kun Agüeropic.twitter.com/QcvplwazSU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 22, 2020

“¡Dale, gil! Vos también tardas en contestar”, respondió Sergio Aguero a Lionel Messi, quien le reclamaba el porqué no le había contestado un mensaje que le escribió temprano en la mañana, cuando el ‘Kun’ se alistaba para realizarse la prueba del coronavirus.

La frase “dale, gil” (palabra usada para denotar a alguien incauto) fue la que se hizo tendencia, ya que demostró la faceta de gran amistad y confianza que tienen ambos jugadores mediante una charla íntima que Sergio compartió a todos su seguidores. Ambos se conocen desde muy jóvenes en las distintas categorías de la selección argentina.

Temor de volver a jugar

Aunque todavía no hay una fecha para el retorno de la Premier League y ante las especulaciones de que se volvería a jugar a mediados de junio, Sergio Agüero ya manifestó su temor de volver a competir, así como otros futbolistas de otros equipos.

“Lo que digo es que el contagio es muy raro. Es difícil. Hay gente que lo tiene (al coronavirus), no tiene síntomas y quizás te contagia. Por ahí yo tengo la enfermedad y no me doy cuenta, no siento nada”, dijo el argentino hace algunos días.

VIDEO RECOMENDADO:





MÁS NOTICIAS