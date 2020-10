Debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), la prestigiosa revista France Football decidió suspender, ante la sorpresa de muchos, su clásica entrega del Balón de Oro 2020. Pero, para no perder la esencia, el medio francés optó por entregar un nuevo premio: el ‘Balón de Oro Dream Team’.

La idea de este ‘Balón de Oro Dream Team’ es condecorar a los mejores futbolistas de la historia: al mejor portero, al mejor lateral derecho, al mejor defensa central y al mejor lateral izquierdo. Sin embargo, este lunes la revista reveló los nombres de los 10 preseleccionados en cada posición y la sorpresa fue que no apareció el brasileño Dani Alves.

Alves se desempeña como lateral derecho y ha sido una figura importante en el Barcelona, y en otros clubes en donde ha jugado, como en París Saint-Germain o Juventus. También ha sido una pieza clave en la selección de Brasil. No obstante, la revista France Football lo ha dejado de lado y decidió nominar a otros destacados futbolistas.

Para el mejor lateral derecho de la historia, la prestigiosa revista seleccionó, entre los finalistas, a Giuseppe Bergomi, Cafú, Carlos Alberto, Djalma Santos, Claudio Gentile, Manfred Kaltz, Philipp Lahm, Wim Suurbier, Lilian Thuram y Berti Vogts. Dani Alves no se había pronunciado sobre este tema, pero ha decidido usar sus redes sociales ante la insistencia de sus seguidores.

Su contundente respuesta

Frente a la polémica, la cuenta de Twitter de Telemundo Deportes hizo la siguiente pregunta: “¿Injusto que (Dani Alves) no esté nominado al Balón de Oro Dream Team?”. Y a renglón seguido señaló: “Pese a que Alves es el jugador con más títulos en la historia, no está en la pelea por ser el mejor lateral derecho”.

El mismo Dani no tardó en responder a esa pregunta. “Los títulos individuales inspiran la creación de personas egoístas... No me molesta nada no estar en estas listas individuales, no vivo para eso. Mi legado es solo inspirar personas a soñar por sus sueños”, escribió brevemente el brasilero.

En tanto, los seguidores de Alves lo han apoyado dejando mensajes de aliento: “Uno de los mejores y más decorados defensores de la historia del juego. No necesitas ninguna lista para demostrar lo que vales, ya lo has hecho durante mucho tiempo. Qué grande eres mi Dani”, dice un usuario; mientras que otro afirma: “Hasta tú mismo sabes que eres el mejor lateral derecho de la historia”.

Lista de preseleccionados al mejor lateral derecho de la historia de la revista France Football. (Imagen: France Football)

