Barcelona SC vs. Aucas EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | por el partido de ida de la final de la Liga Pro de Ecuador desde el Estadio Monumental de Guayaquil. El partido comienza a las 4:00 p.m. (hora de Ecuador, Colombia y Perú) con transmisión de GolTV y Star Plus para toda Latinoamérica. No te pierdas todos los goles, estadísticas, incidencias y el minuto a minuto del partidazo que se juega este domingo 6 de noviembre.

Barcelona vs. Auca: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai, Pedro Pablo Velasco, Carlos Rodríguez, Lucas Sosa, Jonathan Perlaza, Bruno Piñatares, Carlos Carcelén, Fidel Martínez, Damián Díaz, Adonis Preciado y Jhon Jairo Cifuente.

Aucas: Hernán Galíndez, Pedro Pablo Perlaza, Richard Mina, Luis Cangá, Carlos Cuero; Edison Caicedo, Sergio López, Jhonny Quiñónez, Víctor Figueroa, Roberto Ordóñez y Francisco Fydriszewski





