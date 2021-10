Una conferencia de prensa catártica protagonizó Eduardo ‘Chacho’ Coudet, estratega del Celta de Renato Tapia, quien compareció este miércoles ante medios de cara al enfrentamiento de su equipo contra Real Sociedad por LaLiga. En un momento, habló de la nueva normalidad en tiempos de pandemia y terminó volviéndose viral por sus palabras.

“Tengo los hue*** llenos de verlos en la cosita (cámara). Ya no aguanto más, no me gustan las redes sociales, imagínense hablar con una computadora. A mí me gusta hablar de fútbol con las personas, pero todavía seguimos en esta realidad”, empezó diciendo en los mejores minutos de su última aparición pública.

Luego se animó a hablar a profundidad de cómo se siente actualmente, a un año de su llegada al Celta. “Hicimos todo lo mejor que podíamos hacer desde que terminó el torneo pasado, tratando de ver cómo nos acomodábamos al presupuesto. De repente un equipo va a buscar un jugador de 200 millones y nosotros vamos a buscar uno de 200 mil euros. Es así”, comentó, sin faltar a la verdad.

En ese sentido, afirmó que su propósito es lograr “que se vea que el equipo juega bien”. “Por eso firmé por tres años. Tiene que haber un proceso y yo quiero acompañarlo”, aseguró antes de revelar que pudo haber cambiado de banquillo.

“Cuando a uno las cosas le van bien, como nos fue el año pasado, también los entrenadores tienen oportunidades. ¿Vas a un club grande o intentas hacer más grande un club? A mí me gusta la segunda opción y acá estoy”, agregó con orgullo.

Finalmente, el técnico argentino cerró revelando la necesidad de diálogo que cargaba, sorprendiendo a los presentes. “Tenía ganas de charlar, estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer. Los agarré a ustedes (periodistas) de psicólogos”, sentenció, provocando más de una risa.

El equipo del ‘Chacho’ Coudet medirá su recuperación este jueves ante Real Sociedad, consciente de que el equipo vasco no pierde desde la primera jornada liguera por el Barça (4-1), y que viene de poner contra las cuerdas al Atlético de Madrid (2-2).