La revancha entre 412 y Luzu TV tendrá este domingo un nuevo capítulo con Davoo Xeneize y Nicolás Occhiato al frente de dos equipos que ya protagonizaron un partido de alto voltaje en mayo. Después del empate 6-6 y la victoria de Luzu en los penales, ambos canales de streaming volverán a cruzarse en El Gran Partido del Streaming, un encuentro que podrá seguirse gratis por YouTube y Kick. La presencia de Agustín Occhiato en el equipo rival, además, le puso una cuota extra de picante a una rivalidad que nació frente a las cámaras.

¿Dónde ver 412 vs. Luzu TV EN VIVO por El Gran Partido del Streaming?

El partido entre 412 y Luzu TV se podrá ver EN VIVO y gratis por internet a través de dos plataformas: YouTube y Kick. La señal de Luzu TV estará disponible en su canal oficial de YouTube, mientras que La Cobra, uno de los referentes de 412, transmitirá el encuentro desde su cuenta de Kick.

Los seguidores podrán elegir cualquiera de las dos alternativas para acompañar la revancha, que reunirá nuevamente a las figuras del streaming argentino en una cancha de fútbol. No será necesario contratar una suscripción para acceder a las transmisiones.

¿A qué hora juega 412 vs. Luzu TV HOY?

La revancha de El Gran Partido del Streaming se disputará este domingo 15 de noviembre. En Perú, Colombia y Ecuador, la transmisión comenzará a las 5:00 p. m., mientras que en Argentina el horario anunciado es las 7:00 p. m. La siguiente tabla reúne los horarios de referencia para los principales países de Latinoamérica.

PAÍSES HORARIO México (CDMX) 4:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. Perú 5:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. Chile 7:00 p. m. Argentina 7:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Paraguay 7:00 p. m. Brasil (Brasilia) 7:00 p. m.

¿Cómo llegan 412 y Luzu TV a la revancha?

La primera edición dejó una cuenta pendiente. El 31 de mayo de 2026, Luzu TV y 412 se enfrentaron en el predio de Deportivo Riestra, en un partido que terminó 6-6 durante el tiempo reglamentario. La igualdad no pudo romperse en la cancha y el ganador se resolvió desde los doce pasos: el conjunto de Nicolás Occhiato se impuso 3-2 en la tanda de penales.

Aquella transmisión también marcó un registro destacado para el entretenimiento digital argentino. El canal de YouTube de Luzu TV alcanzó aproximadamente 675.000 visualizaciones, mientras que la emisión de Kick de Davo Xeneize superó las 334.000. En conjunto, ambas plataformas registraron más de un millón de visualizaciones.

Para esta segunda presentación, Luzu intentará conservar la victoria y volver a celebrar ante sus seguidores. Del otro lado, 412 tendrá la oportunidad de cambiar el desenlace de mayo y quedarse con una revancha que sus integrantes esperan desde hace varios meses.

Agustín Occhiato jugará para 412 y desafiará a su hermano Nicolás

Uno de los condimentos que encendió la previa fue la incorporación de Agustín Occhiato al equipo de 412. El streamer se sumará al conjunto rival de su hermano Nicolás, conductor y referente de Luzu TV, una decisión que no pasó inadvertida en las redes sociales.

Nicolás reaccionó con sorpresa al enterarse de la noticia y publicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: «Es la traición de todos los tiempos». Después compartió una fotografía de su infancia junto a Agustín, acompañada por la canción «Ángel», de Tini Stoessel, en una referencia humorística al cambio de camiseta de su hermano.

El conductor también dejó en claro que tiene ganas de defender el triunfo de Luzu. «No entienden las ganas que tengo de jugar este partido mañana. Estuve masticando bronca todo el día, mañana los hacemo m...», escribió en sus redes sociales.

La incorporación de Agustín le agregó un capítulo familiar a una rivalidad que ya había superado el terreno de las bromas y los desafíos entre programas. Esta vez, los hermanos estarán en equipos enfrentados y con una victoria anterior que Luzu quiere repetir.

Así forman 412 y Luzu TV para el Gran Partido del Streaming

Los dos equipos presentarán modificaciones respecto del primer encuentro. Luzu TV mantendrá a Nicolás Occhiato como principal referente y tendrá a Martín Garabal en la dirección técnica. Una de las novedades será la presencia de Lucas Spadafora, quien ocupará el lugar de El Trinche, ausente por un compromiso laboral.

412

Davo Xeneize.

La Cobra.

Teo D’Elía.

Agusneta.

Agustín Occhiato.

Gastón Edul.

Ian Lucas.

Arquero por confirmar.

Director técnico: Beno SDR.

Luzu TV

Nicolás Occhiato.

Santi Talledo.

Marcos Giles.

Diego Castro.

El Purre (arquero).

Fermín Bo.

Lucas Spadafora.

Director técnico: Martín Garabal.

En el conjunto de 412, Benito SDR no podrá participar, por lo que el equipo deberá resolver quién ocupará el arco. Por su parte, El Trinche tampoco estará disponible para Luzu TV debido a sus compromisos laborales.

La formación definitiva de 412 y la confirmación de su arquero serán algunos de los detalles que quedarán por resolver antes del encuentro.

¿Cómo nació la rivalidad entre 412 y Luzu TV?

La historia comenzó durante una visita de Davo Xeneize al programa «Nadie Dice Nada», de Luzu TV. En aquella ocasión, el streamer desafió a Nicolás Occhiato y el intercambio terminó trasladándose a una cancha de fútbol. El primer partido se organizó para el 31 de mayo y reunió a figuras de ambos espacios.

La jornada también contó con invitados especiales vinculados al fútbol argentino, entre ellos Sebastián Vignolo, Morena Beltrán y Héctor Baldassi. La propuesta llevó el formato de una transmisión deportiva tradicional al universo del streaming, con creadores de contenido, periodistas y personalidades del entretenimiento.

El resultado de aquella primera experiencia fue un empate con doce goles y una definición por penales que favoreció a Luzu TV. Ahora, 412 tendrá una nueva oportunidad para cambiar la historia, mientras que el equipo de Occhiato intentará demostrar que su victoria no fue casualidad.