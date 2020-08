Monterrey vs. Necaxa se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 3 del Torneo Apertura de Liga MX Guard1anes. La transmisión del partido se encuentra a cargo de la señal de FOX Sports y FOX Play. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Minuto a minuto e incidencias del partido entre los ‘Rayados’ y ‘Los Electricistas.

Necaxa viene de conseguir su primera victoria en el certamen contra Mazatlán, recuperándose tras perder por goleada en su debut contra Tigres, caer con Juárez y empatar frente a las ‘Águilas’ del América.

Alfonso Sosa, técnico de los ‘Rayos’, celebró que su equipo abandonara la última posición de la clasificación general de la Liga MX en la jornada previa y confía en sacar un buen resultado en campo de los ‘Rayados’.

Monterrey vs. Necaxa | Horarios:

21:00 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

23:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

“El equipo ha venido mejorando paulatinamente. Es importante sumar buenos resultados para fortalecer la confianza; deseamos que esta victoria (ante Mazatlán) sea el parteaguas para lo que viene. Podemos sacar los tres puntos ante Monterrey”.

Monterrey, bajo la conducción de Antonio Mohamed, se estrenó con triunfo sobre Toluca y desde entonces no ha vuelto a celebrar de a tres: cayó ante León y acumula dos igualdades consecutivas (Santos y Pumas).

“Está muy claro que no estamos bien de cara al gol y tenemos que mejorar eso, somos un equipo que genera muchísimo pero no, en el porcentaje no estamos a la altura”, señaló el ‘Turco’ tras igualar con Pumas.

La competición seguirá hasta completar 17 jornadas el 9 de noviembre cuando quedarán definidos los cuatro clasificados directos a la liguilla de los ocho mejores, y los ocupantes de las plazas de la quinta a la duodécima, que disputarán los cuatro lugares restantes a la etapa decisiva del campeonato.

