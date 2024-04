Este sábado, los aficionados al fútbol tienen una cita imperdible en el estadio sevillano de La Cartuja, donde el Athletic Club Bilbao y el Mallorca se enfrentarán en la final de la Copa del Rey 2023/24. Este partido se perfila como un enfrentamiento histórico, ofreciendo la oportunidad para que ambos equipos pongan fin a largas sequías de títulos: 40 años para el Athletic y 21 para el Mallorca. En la cancha andaluza saldrá el sucesor del Real Madrid, último campeón de la competencia.

Se espera un duelo de estilos entre el vértigo y la intensidad del Athletic y la solidez defensiva del Mallorca, que ha llegado a su cuarta final copera. Para el Athletic, esta final representa la oportunidad de conquistar su copa más deseada, la número 24 según las estadísticas oficiales, y la número 25 según el club, contando incluso con la Copa de la Coronación de 1902.

El equipo bilbaíno llega a esta final tras enfrentarse en seis finales anteriores, siendo derrotado en todas ellas, lo que ha aumentado la sed de victoria en sus jugadores y aficionados. A pesar de enfrentar obstáculos como la vecina Real Sociedad en finales anteriores, esta vez cuentan con un equipo en plenitud, liderado por Ernesto Valverde y con una delantera letal conformada por Nico e Iñaki Williams y Oihan Sancet.

El Mallorca, por su parte, se siente cómodo con su papel de ‘tapado’ en esta final, pero está decidido a luchar por el trofeo y tocar el cielo nuevamente después de su última conquista en 2003. Con un bloque defensivo sólido y el eslovaco Dominik Greif en portería, el equipo dirigido por Javier Aguirre está listo para darlo todo en el terreno de juego.

Ambos equipos llegan a la final con bajas y dudas sobre la alineación, especialmente en el caso del Athletic, con jugadores como Nico Williams y Yeray Álvarez en duda por problemas musculares. Por su parte, Aguirre mantiene el misterio sobre su alineación, pero cuenta con un equipo motivado y listo para hacer historia en La Cartuja.





¿A qué hora juegan Athletic Club vs. Mallorca?





La final de la Copa del Rey 2023-24 entre las escuadras de Athletic Club y Mallorca está programado para este sábado 6 de abril a partir de las 3 de la tarde en países como Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil empezará a las 5 de la tarde. España podrá disfrutar de este partidazo en La Cartuja a las 10 de la noche.





¿En qué canales ver Athletic Club vs. Mallorca?





El partido entre Athletic Club Bilbao vs. Mallorca, por la final de la Copa del Rey, será transmitido en España por las señales de Movistar Plus+ (M7), M+ Copa del Rey (M52 O108), M+ Liga de Campeones (M60 O114), La 1 TVE, RTVE Play, ETB1 (País Vasco) y IB3 (Baleares). Mientras que América Latina podrá ver el partido a través de la señales de DSports y DO (DSports). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid es el vigente campeón de la Copa del Rey. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Xabi Alonso anunció que seguirá como entrenador del Bayer Leverkusen, este viernes durante una rueda de prensa, poniendo fin a los rumores sobre su posible fichaje por varios grandes clubes como el Liverpool o el Bayern Múnich. (Video: AFP)