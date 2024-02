Real Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 18 de febrero por la fecha 25 de LaLiga. El partido está pactado para jugarse en el Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid). La ‘Casa Blanca’ se ubica en lo más alto de la tabla y buscará un nuevo triunfo que lo mantenga en la cima. El Rayo, por su parte, está luchando en la parte baja y necesita una victoria que lo aleje del fondo. Revisa a qué hora juegan y en qué canales de TV se podrá ver este compromiso.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a este duelo tras vencer por 1-0 a RB Leipzig, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El único gol lo hizo Brahim Díaz, tras una gran jugada individual. El conjunto ‘galáctico’ sacó un buen resultado para cerrar la llave en el Santiago Bernabéu, al lado de su masiva hinchada.

Por LaLiga, Real Madrid ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. En su último duelo por la liga doméstica, goleó 4-0 a Girona y le sacó ventaja en la lucha por el título nacional. En estos momentos, lleva 61 puntos, mientras que el segundo lugar, Girona, tiene 56 unidades. El FC Barcelona, que está en el tercer lugar, tiene 51 puntos.

Cabe mencionar que la ‘Casa Blanca’ tiene las bajas de Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Éder Militao, David Alaba y Jude Bellingham, por lesión. Aunque Brahim Díaz tuvo molestias tras el duelo ante Leipzig, finalmente no fue nada grave y estaría disponible para el duelo ante el Rayo. Se espera que sea un once similar al que jugó hace poco la Champions.

Por su parte, el club de Vallecas llega a este duelo tras caer ante Mallorca y encadenó su sexto partido sin conocer la victoria. En medio de esta mala racha, la directiva decidió destituir a Francisco Rodríguez. El Rayo llega golpeado, pero espera presentar batalla a un Real Madrid que lleva 18 fechas consecutivas sin caer en LaLiga. Nos espera un partidazo en el Campo de Fútbol de Vallecas.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Rayo?

El partido Real Madrid vs Rayo por LaLiga está programado para jugarse este domingo 18 de febrero desde las 8:00 de la mañana, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 10:00 a.m. En España iniciará a las 2:00 de la tarde.

¿En qué canales ver Real Madrid vs Rayo?

Real Madrid vs Rayo Vallecano será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, DAZN y Movistar LaLiga para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





